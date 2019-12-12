Несмотря на разницу в позициях сторон, взаимопонимание по карабахскому конфликту найти возможно.

Как передает Sputnik Армения, об этом сказала на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Я бы не сказала, что мы каким-то образом «отфиксировали» невозможность ведения дальнейшего диалога сторон. Мне кажется, стороны об этом не говорили. То, что позиции разные – это очевидно, иначе не было бы переговорного процесса», — сказала Захарова.

Россия в качестве страны посредника будет всячески содействовать продолжению этого диалога ради урегулирования застарелого конфликта.

«Будем делать все, чтобы диалог продолжился конструктивно, и стороны смогли выйти на взаимоприемлемые решения», — сказала Захарова.

По ее словам, уже были примеры диалога в некоторых сферах.

«Несмотря на разницу в позициях и обозначенные «красные линии» в сферах, в которых удалось достичь взаимопонимания. В частности, речь идет об обмене группами журналистов, вот прекрасный пример. Роль посредников здесь была конструктивной», — сказала Захарова.

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