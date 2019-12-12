Останки пассажиров пропавшего по пути в Антарктиду самолета чилийских ВВС найдены в зоне поиска воздушного судна.

Об этом сообщила радиостанция Cooperativa со ссылкой на главу региона Магальянес Хосе Фернандеса.

По его словам, ВВС республики подтвердили, что «были найдены обломки самолета и останки людей, которые находились на борту».

Как отметил Фернандес, останки еще не доставлены на континент. Поисковая операция продолжается. По словам главы региона, в зоне, откуда экипаж последний раз выходил на связь, были также найдены «колесо самолета, часть шасси и фюзеляжа».

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