43-летняя Эльза Патаки и 36-летний Крис Хемсворт всегда считались вполне благополучной парой. Но недавно актриса в интервью изданию WHO Magazine представила свой брак в довольно неожиданном свете. Оказывается, он далеко не идеален. «Впрочем, ничто не является таким простым и идеальным, как выглядит», — заметила Эльза. И продолжила: «Бывают моменты, когда приходится бороться. К браку нужно прикладывать усилия, причем немалые». Один из фанатов так прокомментировал это её заявление: «Если их брак всё время кажется такой тяжелой работой, то может быть им лучше вообще расстаться?» Но Эльза с этим не согласна. Она считает, что у каждой женатой пары неизбежно бывают свои подъёмы и спады, какой бы благополучной не выглядела их жизнь со стороны.

Эльза, дочка испанского биохимика и венгерской журналистки, вышла замуж за Криса ещё в 2010 году. За это время Патаки родила Хемсворту троих детей: старшей, Роуз, сейчас 7 лет, а близнецам Тристану и Саше — по 5. Эльзе, которая много работает, снимаясь в двух-трёх фильмах в год, не всегда хватает времени, сил и нервов на семью. «У нас бывают моменты, когда мы кричим на детей, а потом чувствуем себя ужасными родителями», –призналась Эльза. И она, и Крис иногда чувствуют себя виноватыми за то, что проводят недостаточно много времени с детьми. По мнению Патаки, она явно недорабатывает на семейном фронте, и это её очень огорчает. «Я уверена, что к браку нужно прикладывать усилий не меньше, чем ты прикладываешь к своей работе. Так что брак, по мнению Патаки, – «это постоянная работа».

По всей видимости, актриса считает, что распавшиеся семьи – это результат «недоработки» разводящихся супругов. Но вот по поводу крушения брака её деверя, брата Криса Хэмсворта Лиама, она придерживается другой точки зрения. Издание «7Дней» напоминает: Лиам и Майли Сайрус неожиданно и не слишком цивилизованно расстались в августе этого года. Они разошлись всего лишь через восемь месяцев после свадьбы, несмотря на то, что их отношения на тот момент длились 10 лет. Когда-то Майли и Эльза были близкими подругами и даже сделали себе в честь своей дружбы парные татуировки. Но это не помешало Патаки после развода Сайрус публично заявить, что Лиам заслуживает гораздо лучшего, чем Майли. Иначе говоря, в распаде семьи брата Криса Патаки винит одну сторону – Сайрус.

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