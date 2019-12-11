Анастасия Заворотнюк находится на лечении уже три месяца, и в течение всего этого времени фанаты с беспокойством следят за её здоровьем. Семья актрисы подтвердила, что она борется с опухолью мозга, и, похоже, серьёзные последствия стали неизбежны. Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — говорится в сообщении.

Сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» передвигается лишь на коляске. Родственники по очереди за ней ухаживают, стараясь уделять ей как можно больше времени. Так, недавно в палату к Заворотнюк разрешили принести её годовалую дочку.

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