Акции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в первый день торгов на бирже подорожали на 10%, передает Bloomberg.

С объявленных при IPO 32 саудовских риалов (8,5 доллара США) бумаги подорожали до 35,2 риала (9,4 доллара), капитализация компании достигла рекордных 1,88 триллиона долларов.

Apple, которая долгое время была самой дорогой в мире компанией, на премаркете 11 декабря стоит чуть меньше 1,2 триллиона долларов.

На IPO саудовская компания привлекла 25,6 миллиарда долларов, что также стало рекордом. Предыдущий принадлежит китайской Alibaba с 25 миллиардами долларов.

О планах вывести Saudi Aramco на биржу стало известно в 2016 году. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман рассчитывал, что компанию оценят в два триллиона долларов, но крупнейшие банки с этим не согласились.

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