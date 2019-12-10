В своём недавнем интервью 30-летний Дэниел Рэдклифф, которому в прошлом, когда он был главной звездой франшизы о Гарри Поттере, тоже доставалось от СМИ, выразил горячее сочувствие Меган Маркл.

«Вообще-то я не сторонник монархии, хотя и отношусь с огромным уважением и симпатией к британской королевской семье. До недавнего времени я не слишком интересовался тем, что у них происходит, но когда началась вся эта история с Меган, я невольно начал за ней следить и понял, как должно быть, ужасно она себя чувствует. Ведь британские СМИ обрушили на неё всю свою мощь», — заявил Рэдклифф.

Дэниел пришел к выводу, что почти любая женщина на месте Меган, попав в такое положение, развелась бы с принцем. «Я думаю, что она необычайно глубоко и сильно любит Гарри. Иначе она ни за что бы не согласилась бы быть вовлеченной во все это безумие!» — заявил Дэниел.

Рэдклифф стал не первой знаменитостью, публично выразившей сочувствие герцогине. Так, самый давний и преданный её защитник — это Джордж Клуни, который не раз в своих интервью призывал СМИ оставить её в покое. Выразила свою симпатию по отношению к Меган и Хелена Бонем Картер. А на днях и Ким Кардашьян высказалась на ту же тему. Она заявила, что, принадлежа к знаменитому на весь мир семейному клану, она, по её мнению, как никто другой может понять проблемы членов королевской семьи. И поэтому сопереживает герцогине с пониманием.

Издание 7Дней напоминает: отношения Маркл с прессой обострились после ряда скандалов. Сначала она шокировала британцев размахом своих трат – включая многомиллионную перестройку дома в Виндзоре и вызывающе роскошную вечеринку в честь её тогда ещё не родившегося сына. Потом она начала недружелюбно вести себя по отношению к репортерам, не позволяя себя фотографировать. А последней каплей стали её и Гарри многочисленные дальние перелеты на частных самолетах, в то время как оба провозгласили себя защитниками окружающей среды.

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