Столица Эфиопии Аддис-Абеба возглавила рейтинг лучших мест, которые стоит посетить в следующем году. Соответствующий список, в который вошли 50 позиций, опубликовал туристический портал Travel and Leisure.

В частности, путешественникам предлагают осмотреть бывшую императорскую резиденцию — дворец Менелика — и Центр современного искусства с экспонатами африканских мастеров и экологическими проектами, а также оценить обновленный местный аэропорт.

На втором месте оказался древний город Арекипа в Перу, где можно разместиться в уникальном гостевом доме рядом с церковью Святого Августина и издали увидеть три вулкана — Чачани, Мисти и Пичу-Пичу.

Третью строчку занял город Ашвилл в американском штате Северная Каролина, в котором преимущественно живут уличные художники, музыканты и предприниматели в сфере ресторанного бизнеса, а также проходит кулинарный фестиваль «Чау-чау».

Кроме того, в первой десятке рейтинга числятся города Австрии, мексиканский штат Южная Нижняя Калифорния, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон. Российские города в перечень не попали.

18 ноября стало известно, что, по данным «Карты туристических рисков» (Travel Risk Map), которая предупреждает о потенциальной опасности за границей в сфере личной безопасности, дорожного движения и медицины, в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.

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