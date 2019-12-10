Чилийский военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес» с 38 людьми на борту, пропавший ранее с экранов радаров, признан разбившимся, сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

Такое решение принято по прошествии семи часов после того, как с экипажем была потеряна связь.

Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.

C-130 вылетел с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени. На его борту находили 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

Minval.az