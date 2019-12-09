Канцлера Германии Ангелу Меркель довезли до лестницы Елисейского дворца перед саммитом «нормандской четверки», сообщает РЕН ТВ.

Остальные участники встречи: президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский — пересекали внутренний двор дворца пешком. Президент Франции Эммануэль Макрон, как принимающая сторона, встречал гостей у входа во дворец.

Ранее организаторы официальных мероприятий уже делали исключение для Ангелы Меркель. Так, на прошлой неделе Меркель сидя слушала гимн Казахстана во время визита президента страны Касыма-Жомарта Токаева в Берлин.

Merkel kommt als erste zum Normandie-Format Treffen bei Macron ein. pic.twitter.com/hgvjYp3put — ThomasWalde (@ThomasWalde) 9 декабря 2019 г.

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