Рэперов HammAli & Navai обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.

Утверждается, что поклонники попросили участников дуэта о совместной фотографии прямо перед выступлением. Получив отказ, они стали караулить музыкантов в машине неподалеку. Догнав уезжающих с концерта рэперов на светофоре, фанаты снова попросили о фотографии и после отказа начали стрелять.

После этого дуэту пришлось написать заявление в полицию.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai основан в 2016 году, в него входят Александр Алиев и Наваи Бакиров. В 2018 года состоялась премьера дебютного студийного альбома группы — Janavi, состоящего из девяти композиций.

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