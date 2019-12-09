Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о назначении выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики», руководствуясь пунктом 1 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Выборы пройдут 9 февраля 2020 года.

Minval.az