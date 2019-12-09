Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«На этом этапе пока рано говорить, будем ли мы закупать российские истребители. Надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Турция — независимое государство, и она сделает то, что считает нужным. Если США откажутся выполнять свои обязательства по поставкам F-35, мы можем найти других поставщиков. В мире производится много самолетов, и найти вариант не проблема. Но мы хотим сотрудничать с США, потому что они наши партнеры», — сказал Акар, передает РИА Новости.

При этом он добавил, что Анкара много раз объясняла ситуацию своим американским партнерам, и президент США Дональд Трамп признает ее правоту.

«Трамп тоже говорил своим коллегам: они (Турция) заплатили, вы им не даете самолеты – что за логика?» Мы не клиенты, а партнеры этой программы. Мы оплатили транш, выполнили все условия. Систему шифрования F-35 передавать никому не собираемся, для нас это тоже важно. Мы предложили создать комиссию, и Трамп ее поддержал», — добавил турецкий министр.

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