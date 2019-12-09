Новым премьер-министром Финляндии станет Санна Марин, пока она занимает должность министра транспорта и связи. Марин была избрана на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии, которая возглавит новое правительство. Она обошла второго кандидата, председателя парламентской фракции СДП Антти Линдтмана, на три голоса (23 к 29), сообщает Yle.

34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире. Второй по этому показателю – 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук.

Новое правительство Финляндии уже окрестили «женской пятеркой» – лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины. Такой гендерный состав в финском кабмине впервые.

Марин заменит на посту премьера председателя СДП Антти Ринне, который 5 декабря подал в отставку после скандала с «Почтой Финляндии». В соответствии с законом, после этого правительство формируют заново. Партийный состав не изменился: под руководством социал-демлократической партии правящую коалицию составят «Центр», Зеленые, Союз левых и Шведская народная партия. Скорее всего, сохранится программа предыдущего правительства.

Произойдет и перераспределение некоторых министерских портфелей. По данным Ilta-Sanomat, место министра транспорта и связи вместо Марин получит Тимо Харакка, министром труда вместо него станет Туула Хатайнен. Должность министра по делам муниципалитетов и контролю за госкомпаниями, с которой ранее чуть не ушла в момент кризиса Сирпа Паатеро, разделили на две. Паатеро будет отвечать за дела муниципалитетов, а тем, что у неё не получилось, займётся Тютти Туппурайнен.

Вопрос доверия новому премьер-министру и правительству, вероятно, будет вынесен на голосование парламента во вторник, 10 декабря. После этого кабмин будет утверждён президентом.

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