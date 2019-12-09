Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе. Об этом решении сообщил в Twitter глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

«Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книг из знаменитого магазина, — написал мексиканский министр. — Пока что я дал ему указание вернуться домой». Камера наблюдения, установленная в книжном магазине «Атенео», зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. На выходе он был задержан охранниками, после чего его доставили в отделение полиции, откуда позднее отпустили, установив его личность.

«Если окажется, что видеозапись подлинная, он будет немедленно уволен, — добавил Эбрард. — Нечестное поведение совершенно недопустимо». Валеро приступил к исполнению своих обязанностей во второй половине августа текущего года. Стоимость книги, которую он пытался вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (немногим более $12).

Магазин «Атенео», находящийся в здании, где в первой половине прошлого века размещался театр, считается одной из самых известных достопримечательностей столицы Аргентины.

He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 9 декабря 2019 г.

Minval.az