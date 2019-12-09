Баварская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в резонансном убийстве 49-летнего пожарного, которое произошло в центре Аугсбурга в пятницу.

Подозреваемыми оказались 17-летний гражданин Германии, обладающий еще одним гражданством, и 17-летний гражданин южноевропейской страны. Как уточняет Deutsche Welle, оба они рождены в Аугсбурге в семьях мигрантов.

Позднее стало известно о задержании еще четырех подозреваемых.

В пятницу 49-летний пожарный вместе с женой и еще одной семейной парой возвращались с рождественского базара.

У них возник конфликт с молодыми людьми, которые избили мужчину и его друга. Пожарный умер в машине скорой помощи.

В воскресенье около 150 городских пожарных вышли в центр Аугсбурга на акцию в память погибшего товарища.

Уточняется, что на след подозреваемых удалось выйти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Minval.az