Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.

Об этом он заявил в субботу во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.

Эсперу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России. «Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего», — ответил он.

«Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений», — добавил министр.

Эспер обеспокоен тем, что некоторые новейшие разработки РФ в оборонной сфере не учитываются российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Если говорить о России, я обеспокоен тем, что они пытаются разработать различные стратегические вооружения, которые выходят за рамки ДСНВ в его текущем виде», — подчеркнул Эспер. Как он пояснил, речь идет о вооружениях, которые «не были учтены и проверены».

Глава Пентагона выступил с утверждением, что Москва допускала нарушения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «А теперь у них есть возможности, которых нет у нас, в том, что касается вооружений средней дальности», — добавил он. «Мы очень внимательно следим за тем, что делают россияне, и серьезно к этому относимся», — сказал Эспер.

Minval.az