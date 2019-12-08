Израиль возглавляет глобальные усилия, направленные против агрессии Ирана. С таким заявлением выступил в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы неустанно прилагаем усилия для продвижения санкций в отношении Ирана, давления на Иран, активного военного противодействия Ирану в его попытках закрепления на нашей границе. По сути, мы возглавляем глобальные усилия против Ирана», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

На еженедельном заседании израильского правительства в воскресенье Нетаньяху отметил, что за неделю обсудил иранскую проблематику с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. «В течение недели я провел важные переговоры с лидерами США и России. Я говорил [по телефону] с президентом Трампом и президентом Путиным, а также встречался в Лиссабоне с госсекретарем США Майклом Помпео. Одна тема главенствовала на всех переговорах — Иран. Иран продолжает свою агрессию на Ближнем Востоке и даже наращивает ее», — цитирует высказывания Нетаньяху перед министрами его канцелярия.

Minval.az