По меньшей мере 970 туристов оказались отрезанными от мира в новозеландском городе Франц Иосиф из-за обвалов, вызванных проливными дождями, сообщает портал Stuff со ссылкой на местные власти.

Как заявил мэр района Уэстленд Брюс Смит, город был отрезан от внешнего мира из-за крупного обвала, который заблокировал автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный. По его словам, транспортное сообщение с городом, как ожидается, не возобновится до пятницы. В целом, на восстановление дороги уйдет как минимум шесть недель.

По словам Смита, администрация города проводит оценку запасов еды. В случае необходимости власти намерены доставить в город по воздуху дополнительные запасы продовольствия. По данным газеты New Zealand Herald, новозеландский МИД оказывает поддержку заблокированным туристам.

Проливные дожди идут в регионе с пятницы. В ряде районов непогода вызвала обвалы и сход оползней. В результате схода оползня рядом с городом Фокс-Гласье была нарушена подача электроэнергии.

Minval.az