Турция депортировала в Австралию гражданина этой страны, примкнувшего к террористам ИГ, сообщает МВД Турции.
В МВД Турции сообщили, что процесс депортации иностранных террористов в свои страны будет продолжен.
Турция депортировала в Австралию гражданина этой страны, примкнувшего к террористам ИГ, сообщает МВД Турции.
В МВД Турции сообщили, что процесс депортации иностранных террористов в свои страны будет продолжен.
Дата: 2019/12/08 18:03
Раздел: Мир
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