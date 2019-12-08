Если бы мусульмане выплачивали закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве), то в странах Организации исламского сотрудничества (ОИС) попросту не осталось бы проблемы бедности.

Как передает «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к инвесторам из исламских стран, собравшихся на конференцию в Стамбуле.

По словам Эрдогана, 21 процент населения стран ОИС, то есть 350 миллионов человек, живут за чертой бедности.

Разрыв в доходах между самой богатой и самой бедной исламской страной превышает 200 раз, констатировал турецкий лидер.

Турция считает своим долгом разделить боль и страдания мусульман, в каком бы уголке планеты они не находились, сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что на данном историческом этапе сформированы все условия для экономического роста и процветания исламских стран.

Глава государства отметил далее, что Турция прилагает максимум усилий для сохранения уровня товарооборота с рядом стран, в отношениях с которыми имеет место напряженность.

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