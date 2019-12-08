Тбилиси должен первым сделать шаг в сторону улучшения отношений с Москвой, чтобы способствовать снятию введенного РФ с 8 июля запрета на прямое авиасообщение, а также отмене визового режима для граждан Грузии.

Как передает ТАСС, такое мнение высказала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, подводя итоги своего визита в Москву.

«Поскольку в последний раз ухудшения грузино-российских отношений летом были связаны с безответственным поведением властей Грузии, а также из-за совершенно неразумного заявления президента страны [Саломе Зурабишвили], грузинская сторона должна первой сделать шаг», — сказала Бурджанадзе. «И в МИДе России, и в Думе во время моего визита не раз говорили, что Москва готова снять ограничения на авиасообщение, а также аннулировать визовый режим с Грузией. Было бы хорошо, если грузинская сторона оценила бы эти сигналы как позитивные, а не стала бы оправдываться за то, что произошло в июле этого года».

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