Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме.

«Я хочу [добиться] признания американцами нашего [израильского] суверенитета над Иорданской долиной», — сказал премьер, чьи высказывания цитирует газета The Jerusalem Post.

«Я думаю, пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан и урегулировать статус всех еврейских поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим.) — как расположенных внутри крупных поселенческих блоков, так и находящихся за их пределами. Они все станут частью Государства Израиль», — добавил он.

По словам Нетаньяху, в настоящий момент существует «возможность определить восточную границу Израиля и распространить израильский суверенитете на Иорданскую долину с признанием этого шага со стороны США». Премьер также заявил, что обсуждал 5 декабря аннексию поселений с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне, опровергнув тем самым утверждения Госдепартамента. «Было заявление [Госдепартамента], что этот вопрос не поднимался [на встрече с Помпео], но он поднимался. Нет, они заявили, что не обсуждался формальный план — это так, но сама проблема обсуждалась», — сказал глава израильского кабмина.

Minval.az