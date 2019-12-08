Десятки тысяч жителей Гонконга собрались в воскресенье днем в оживленном торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй для участия в крупнейшем за последние недели антиправительственном митинге. Власти разрешили провести это мероприятие, приуроченное к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека.

Как передает ТАСС, группы демонстрантов выдвинулись от парка Виктория в сторону делового центра по согласованному с полицией маршруту. «Пять требований, ни одним меньше!», «Долой слезоточивый газ!», «Жестоких полицейских — к правосудию!», «Даешь свободу и демократию!», — гласят плакаты в руках активистов. Некоторые из них размахивают американскими флагами, другие — поют песню «Слава Гонконгу», ставшую неофициальным гимном протестного движения.

Правоохранительные органы предупредили организаторов, что митинг должен пройти мирно и спокойно, без провокаций, и завершиться не позже 22:00 в районе Central. В то же время полиция не исключает, что к шествию примкнули радикальные активисты, которые могут сойти с согласованного маршрута и попытаться устраивать беспорядки.

«Надеюсь, что участники марша смогут показать городу и всему миру, что они способны провести митинг мирно и организованно», — сказал журналистам комиссар полиции Гонконга Крис Тан. Он предупредил, что стражи порядка немедленно вмешаются и остановят мероприятие, если возникнет угроза насилия и беспорядков.

Организатором митинга выступает оппозиционное движение «Гражданский фронт за права человека».

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