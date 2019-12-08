В КНДР провели «крайне важное» испытание на космодроме Сохэ, которое может повлиять на стратегическое положение страны.

«Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР», — сообщает Центральное телеграфное агентство.

При этом агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах к западу от крупного ядерного центра в Йонбене.

Minval.az