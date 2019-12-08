Новый отчет по делу об импичменте президента США Дональда Трампа опубликовал Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США в субботу, 7 декабря.

Документ под названием Конституционные основания для импичмента президента анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Штатов. Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей США — нижняя палата парламента — хочет объявить импичмент Дональду Трампу.

«Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды. Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления — импичмент», — заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства демократ Джерольд Надлер.

Отчет не формулирует конкретных обвинений против американского президента — этот вопрос члены Комитета будут решать отдельно. Обнародованный документ призван разъяснить юридическую сторону процедуры импичмента с учетом предыдущего опыта.

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал «беспрецедентную» кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете Конгресса выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.

Minval.az