Американские ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать. Исследование опубликовал портал Cell Metabolism.

По мнению врачей, это позволит сбросить вес и улучшить самочувствие.

В исследовании участвовали 19 человек: 13 мужчин и шесть женщин. У них было нарушение обмена веществ, которое выражалось в замедлении метаболизма. Метаболический синдром проявляется у тех, кто ведет нездоровый образ жизни и злоупотребляет фастфудом.

Участники эксперимента, согласно рекомендации, должны были есть только в течение десяти часов, а все съеденное записывать в специальное приложение. Испытуемые также отмечали свою физическую активность.

Через 12 недель уровень холестерина у участников эксперимента снизился на 11%, а артериальное давление на четыре-восемь пунктов. Кроме того, их вес снизился приблизительно на три килограмма. Некоторые из испытуемых заметили улучшение качества сна.

Minval.az