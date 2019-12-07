Древняя статуэтка женской фигуры времен позднего палеолита (40-12 тыс. лет до н.э.) найдена в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия на севере Франции). Об этом сообщил Национальный институт превентивных археологических исследований (INRAP) в своем коммюнике.

По словам ученых, речь идет об исключительной находке, поскольку фигурка находится в отличном состоянии.

«Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что возраст Венеры эксперты определили с помощью радиоуглеродного анализа.

Кроме того, рядом с фигуркой ученые нашли несколько глиняных обломков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным, однако по мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа.

После проведения дополнительных исследований статуэтка будет выставлена ​​в музее Пикардии в Амьене.

Всего на территории Европы было найдено около сотни подобных фигурок.

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