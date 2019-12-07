Израиль 6 декабря с авиабазы Пальмахим ВВС у побережья Средиземного моря испытал двигательную установку, предположительно, для баллистических ракет семейства Jericho («Иерихон»), пишет The Drive. Соответстующее видео опубликовала в Twitter пользователь RebeccaRambar.

«Немногочисленные [касающиеся испытаний] подробности вызвали предположение, что состоявишийся пуск связан с разработкой пополнения сверхсекретного семейства ядерных баллистических ракет Jericho», — утверждает америнское издание.

#Israel #IDF a effectué un essai du système de propulsion de missiles depuis la base aérienne de Palmachim, au sud de #TelAviv, en ce matin du 6 décembre 2019.

Le test a été pré-planifié et réalisé comme prévu.#Tsahal pic.twitter.com/TFOg8PPAIc — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 6 декабря 2019 г.



The Drive напоминает, что семейство Jericho включает тактические и стратегические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерным оснащением, а также послужило основой для израильских ракет космического назначения. Издание отмечает, что Израиль официально не считается государством, обладающим ядерным оружием ,что скорее всего, ввиду угрозы со стороны Ирана, не соответствует действительности.

В ноябре израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

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