Турция от России получила первый комплект зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» с российским наземным радиолокационным запросчиком (НРЗ), который впоследствии будет заменен на турецкий, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что российский НРЗ совместим со стандартами НАТО STANAG 4193 и международным гражданским CAO. Данное обстоятельство позволяет С-400 «Триумф» отслеживать цели по принципу «свой — чужой».

The Drive пишет, что второй комплект С-400 «Триумф», который Россия должна поставить Турции, скорее всего получит сразу турецкий НРЗ.

Minval.az