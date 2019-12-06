Европейский Союз (ЕС) не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ответе Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на вопрос, озвученный членом Европарламента от Болгарии Илхана Кючюка по поводу так называемых «выборов», проведенных на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в сентябре этого года.

«В декларациях саммита Восточного партнерства четко говорится, что Европейский союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров, включая Азербайджан. Точно так же Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе. Такие процедуры не могут нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или повлиять на переговорный процесс»,- говорится в ответе.

Как отмечается, ЕС продолжает поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе.

Minval.az