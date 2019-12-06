«ОБСЕ – организация, основанная на консенсусе, у нее нет механизма, заставляющего принимать решения».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Отметим, что участвовавший в пресс-конференции аналитик по международному праву, азербайджанец Тебриз Джафаров сказал, что решения ОБСЕ не опираются на международные нормы и принципы, поэтому в регионе ОБСЕ появляется сепаратизм.

«Некоторые страны нарушают международные нормы и принципы, в том числе решения ОБСЕ. Мы все еще говорим: «Вы должны делать это, должны уважать это» и т.д. А когда мы будем говорить им: «Вы сделаете это, будете уважать это, иначе мы заставим вас делать это?», — спросил Т.Джафаров у организаторов пресс-конференции.

В ответ на вопрос М.Лайчак сказал, что решения ОБСЕ должны приниматься с согласия 57 членов организации: «Как вы знаете, ОБСЕ – организация, основанная на консенсусе. Каждое решение должно согласовываться с 57 членами организации. У ОБСЕ нет механизма, заставляющего принимать ее решения. Это очень трудно сделать даже в Совете безопасности ООН. Но решение, согласованное 57 странами, становится частью обязательств ОБСЕ, и это политическое обязательство создает также политическое давление. Все это отражается в кодексе. Странам сообщают, что в этом кодексе написано, что нужно и что не нужно делать. Если ты нарушаешь это, то столкнешься с политическим и моральным давлением. Мне хотелось бы, чтобы не только в ОБСЕ, но и в других международных организациях мы создали такую атмосферу, которая не позволяла бы странам нарушать нормы и принципы. Чтобы тот, кто нарушит их, неизбежно столкнулся с последствиями этого. Мы стремимся к этому, это поэтапный процесс».

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сказал в ответ на вопрос, что ОБСЕ постоянно регулирует ответственность стран.

«На Постоянном Совете ОБСЕ каждая страна может обратиться с запросом к другим странам по поводу принципов. Да, санкций и наказаний нет, но я думаю, что есть хорошая платформа для того, чтобы страны соблюдали свои обязательства и несли ответственность за их выполнение», — отметил он.

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