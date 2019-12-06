Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.

Меркель посетила нацистский концентрационный лагерь в Польше и сделала заявление.

«Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией», — сказала Меркель.

По ее словам, частью современной Германии является память и признание ответственности за поступки. Она считает, что немецкая сторона «обязана защищать евреев» и бороться с антисемитизмом.

Стоит отметить, что Меркель впервые посетила это место и стала третьим канцлером в истории, посетившим концлагерь с момента окончания Второй мировой войны.

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