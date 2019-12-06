Турция купила российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 без какого-либо политического подтекста, а вынужденно, из-за отказа союзников по НАТО продать такое вооружение. Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Риме на международной конференции «Средиземноморские диалоги». Трансляцию вело Anadolu.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор», — сказал он, отвечая на вопрос о конфликте Анкары и Вашингтона относительно закупки Турцией С-400.

Министр призвал не искать политического подтекста в решении купить ЗРС у России. «У нас с Россией есть много разногласий. Например, по Украине, по Грузии, в Сирии наши позиции в ряде случаев отличаются. И мы остаемся страной НАТО. Причем Турция больше других вносит вклад в дела альянса», — сказал он.

Чавушоглу напомнил, что в 2013 году США, Нидерданды и Германия вывели временно размещенные в Турции для защиты от возможных атак с сирийской стороны свои комплексы Patriot. «В этом году Италия решила вывести свои расчеты ПРО. Так что у нас остается только испанский Patriot. Нам по-прежнему нужны такие системы, и если союзники не будут их продавать, мы продолжим закупать их у других», — отметил Чавушоглу.

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