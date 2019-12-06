Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

В UKAD посчитали, что выдвинутых WADA санкций в отношении России недостаточно. В заявлении говорится, что искоренение подобного мошенничества поможет восстановлению спорта. «Из-за российского допингового скандала многие спортсмены из других стран не получили свои медали или потеряли возможность постоять на пьедестале почета», — отметили в организации.

Minval.az