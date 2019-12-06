Чтобы догнать развитые страны (страны ОЭСР) по размеру человеческого капитала, России нужно 100 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Всемирного банка «Насколько богата Россия».

Подушевое богатство среднего россиянина составляет лишь четверть от показателя развитых стран. В данном случае богатство включает в себя оценку человеческого капитала, природных ресурсов, произведенного капитала, а также чистых зарубежных активов.

В период с 2000 по 2017 год объем совокупного богатства России в постоянных ценах 2017 года вырос на 73% — с 753 трлн до 1306 трлн руб. (1,306 квадриллиона рублей), подсчитали во Всемирном банке. Подушевой показатель россиян за этот период увеличился на 76%, до 8,9 млн руб. (152,5 тыс. долларов). Однако эта сумма — лишь четверть от показателя богатства типичного жителя стран ОЭСР (включает 36 развитых государств).

При этом высокие темпы роста общего благосостояния РФ, характерные для начала 2000-х годов, сейчас снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства, отмечается в докладе.

Эксперты Всемирного банка также указывают, что существенная доля природного богатства подвержена рискам из-за неопределенности цен на сырье и инициатив глобальной декарбонизации.

Делая выводы, эксперты Всемирного банка советуют российским властям наращивать человеческий капитал за счет улучшения систем образования и здравоохранения, а произведенный — за счет препятствования созданию картельных соглашений (особенно в области госзакупок) и продвижения принципа конкурентного нейтралитета среди госкомпаний и частного сектора.

Minval.az