Известный армянский правозащитник и активист-миротворец Ваге Аветян дал весьма жесткую оценку недавней выходке Анны Акопян, супруге премьер-министра Армении, которая «пригласила в «Арцах»» Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиеву, сообщает Minval.az.

«Она (Анна Акопян — Minval.az), наверное, не понимает, как это выглядит в глазах азербайджанцев, — отметил Аветян, — или как это выглядит в глазах профессиональных дипломатов, политиков и так далее».

Как подчеркнул армянский правозащитник, «единственная связь с правительством Армении — это то, что Анна Акопян (далее нецензурно — Minval.az) у премьер-министра Армении. Никакой другой государственной должности у нее нет». При этом, продолжает Аветян, Анна Акопян «почему-то считает, что она вправе приглашать Мехрибан ханум в Карабах. И наверное, думает, что она первая леди Армении».

Но, как продолжил Аветян, «у нас такого института нет», и еще напомнил, что в Армении «есть президент (Армен Саркисян — Minval.az) и жена президента». Напомнив, что у первых леди Армении, кроме протокольных, никаких других функций нет, Ваге Аветян возмущенно продолжил: «И эта дура приглашает вице-президента страны, с которой наша страна в конфликте, и обращается к ней, как просто к первой леди, как к жене президента, и удивляется, почему вице-президент выскочке не отвечает». К тому же вызывает в «непризнанную страну», в то время, «как ее муж официально отказался быть представителем Карабаха». Аветян возмущен: «Ты кто такая, с…ка, вообще, чтобы вообще ехать туда, притворяться кем-то, и еще приглашать туда вице-президента другой страны? Когда ты просто ноль?» Как подчеркнул армянский правозащитник, «как миротворец, я прошу прощения у госпожи Мехрибан, у вице-президента соседней страны, потому что так мир не делается — так эскалируют конфликт». По мнению Аветяна, «она (Анна Акопян — Minval.az) или хочет сознательно оскорбить азербайджанцев и президентский институт Азербайджана, и международное сообщество, которое (этот институт) признает — полагает правозащитник. — Она может это не понять, но люди же вокруг, дипломаты и профессиональные политики и т.д., они же понимают, что она делает». Аветян не исключил: «Может быть, она не понимает. Но кто-то, манипулируя этой дурой, оскорбляет Азербайджан». После чего, обращаясь уже к тем, кто манипулирует Анной Акопян, спросил: «Вы понимаете, что вы оскорбляете себя, а не Азербайджан?… Вы понимаете, что вы выставляете Армению посмешищем во всем мире?»

Minval.az