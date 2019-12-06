Армянская газета «Грапарак» сообщает, что у третьего президента Армении Сержа Саргсяна забрали паспорт.

Однопартийцы Сержа Саргсяна в Республиканской партии (РПА) объяснили это желанием властей не выпускать бывшего президента за пределы республики и пресечь его политическую активность, которая началась после речи в Загребе.

«Дело в том, что орган предварительного следствия забирает паспорт у тех лиц, в отношении которых выдвигается обвинение и избирается мера пресечения, и они не могут больше выезжать за пределы республики», — отмечает издание.

В РПА заявили, что после визита Саргсяна в Загреб на съезд Европейской народной партии (ЕНП), где он выступил с критикой властей Армении, в ближайшее время планировалось несколько визитов Саргсяна в Европу и в Россию.

Выступая в Загребе на съезде ЕНП, Саргсян обвинил нынешние власти Армении в подрыве основ конституционности, популизме, преследовании политических оппонентов.

Minval.az