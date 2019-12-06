В американском штате Западная Виргиния несколько десятков сотрудников исправительных учреждений сделали фото с нацистским приветствием, после чего губернатор потребовал их увольнения. Об этом сообщает Vice News.

Сотрудники тюрьмы позировали в униформе, держа руку в нацистском приветствии. На стене висела надпись «Hail Byrd», что являлось приветствием директору учебного класса.

Известно, что несколько человек с фотографии уже отстранены от работы, однако губернатор Джим Джастис приказал уволить всех. «Я самым решительным образом осуждаю эту фотографию. Это недопустимо», — сказал он. Расследование продолжается.

Minval.az