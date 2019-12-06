Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел, передает РИА Новости.
Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини «Старлайт» в сериале «Пацаны».
За ней следует Эмилия Кларк — Дейнерис Таргариен из «Игры престолов».
На четвертом месте сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт.
На пятом — актер Дакре Монтгомери из сериала «Очень странные дела».
На шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC «Шазам!».
Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли:
Киану Ривз
Роза Салазар
Марго Робби
Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.
«Джокер» стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.
Рейтинг составлен на основе поисковых запросов на портале за последний год.