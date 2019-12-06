Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел, передает РИА Новости.

Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини «Старлайт» в сериале «Пацаны».

За ней следует Эмилия Кларк — Дейнерис Таргариен из «Игры престолов».

На четвертом месте сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт.

На пятом — актер Дакре Монтгомери из сериала «Очень странные дела».

На шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC «Шазам!».

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли:

Киану Ривз

Роза Салазар

Марго Робби

Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

«Джокер» стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.

Рейтинг составлен на основе поисковых запросов на портале за последний год.

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