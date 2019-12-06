Ульяновский Кубок Дружбы народов – это, прежде всего, ежегодные соревнования по мини-футболу, которые уже 11 лет проводятся в День защитника отечества. Турнир был придуман и основан лидером местной азербайджанской диаспоры, председателем Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА)Исламом Гусейновым, и за прошедшее время стал значимым и любимым для многих спортсменов и болельщиков. Идея устроить локальный чемпионат мира пришлась по душе представителям национальных общин как Ульяновской области, так и других российских регионов. 1 декабря 2019-го года организаторы поднялись на новую ступень и подарили всем любителям спорта еще один большой турнир — Кубок дружбы народов по дзюдо. По инициативе Ислама Гусейнова он получил свое посвящение — «памяти Гейдара Алиева».

— В свое время этот государственный деятель, один из руководителей Советского союза, сыграл большую роль в жизни Ульяновска, — рассказывает Ислам Ровшанович, — Гейдар Алиев возглавлял правительственную комиссию по расследованию и устранению последствий катастрофы теплохода «Александр Суворов» в 1984 году. Во времена горя и скорби он сделал все возможное для того, чтобы восстановить нормальную жизнь людей и помочь пострадавшим. Именно тогда Гейдар Алиев поддержал идею строительства второго моста через волгу. Эта идея реализовывалась через 25 лет, и в 2010-ом году, уже после смерти Гейдара Алиевича, движение по президентскому мосту открыл его сын, президент Азербайджана Ильхам Алиев. В нашем городе по инициативе активистов азербайджанской диаспоры установлен памятник Гейдару Алиеву. Его имя носит 78-ая средняя школа. В городе основан клуб смешанных единоборств «Гейдар». И сегодня мы открываем первый Кубок дружбы народов по дзюдо имени Гейдара Алиева. Этот великий человек достоин того, чтобы мы помнили о его достижениях и заслугах. Он является символом обновленной дружбы между народами России и Азербайджана.

Вице-президент Федерации дзюдо Ульяновской области Дамир Сыраев хорошо знаком с репутацией Кубка Дружбы народов и горячо приветствует тот факт, что теперь он разыгрывается и для юных дзюдоистов:

— Мы дважды принимали участие в мини-футбольном турнире и однажды даже заняли первое место! И когда я узнал, что Кубок Дружбы народов теперь будет проводиться и в дзюдо, мне было очень приятно. Тем более, что Ислам Гусейнов стал одним из организаторов – я знаю, что он сам раньше выходил на татами, наш вид спорта ему близок! Это очень хорошее начинание!

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Новое поколение» собрал под своими сводами почти 600 (!!!) мальчишек от 6 до 13 лет из 15-ти регионов России. Когда все они после исполнения Гимна России в три ряда выстроились для групповой фотографии, то заняли почти всю ширину зала. На трибунах в буквальном смысле не было ни одного свободного места – их заняли родители, родственники и друзья юных спортсменов. По словам представителя Федерации дзюдо Республики Мордовия Сергея Шурыгина, их команда очень любит приезжать в наш город на соревнования, так как они всегда проходят на высоком уровне.

— Мы единая страна, мы все россияне, какой бы национальности мы ни были, — говорит Сергей, — Тем более, когда выходишь на татами – там имеет значение только тренированность и воля к победе. И не важно, победил или проиграл – каждый приобретает неоценимый опыт.

От лица губернатора Ульяновской области Сергея Морозова всех участников и гостей поприветствовал Сергей Паховский, руководитель областного управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений:

— 2019-ый объявлен в Ульяновской области Годом национального единства. И мы очень рады, что происходят такие большие события с очень правильным смыслом и наполнением. Большое спасибо организаторам за идею и ее исполнение!

Высокий уровень организации подчеркивает и доцент кафедры физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев. Как педагог со стажем, он считает важной связь современного спортивного соревнования в выдающимися личностями в истории государства:

— Когда турнир к чему-то приурочен или кому-то посвящен, это очень хорошо запоминается спортсменам, придает дополнительную значимость. Все собравшиеся в этом зале сегодня вспомнили или впервые услышали имя Гейдара Алиева. А этот человек – легенда! О таких людях важно знать, их нужно помнить.

Кубок Дружбы народов проводился в два этапа. Первое награждение – самых маленьких дзюдоистов – состоялось в 14.00. Ребят постарше, победивших в своих весовых категориях, чествовали уже вечером, после 18.00. Впереди у них еще много встреч на татами и вне его, но, без сомнения, каждый хотел-бы вернуться в Ульяновск через год, на розыгрыш очередного «дружественного» трофея.

— Мы сделаем все возможное для того, чтобы Кубок Дружбы народов стал таким же регулярным и популярным, как наши соревнования по мини-футболу. Спорт – отличное средство для созидания дружбы и здоровых межнациональных отношений. Хочу поблагодарить за неоценимую помощь в нашей работе губернатора Сергея Морозова, Правительство Ульяновской области и Министерство спорта, а также главу города Ульяновска Сергея Панчина и муниципальное спортивное управление. Отдельное большое спасибо Линару Басырову, организатору Детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска» и соорганизатору этих соревнований – его вклад неоценим. Надеюсь, все вместе мы реализуем еще много проектов во имя дружбы и согласия между народами!

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