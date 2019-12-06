Министерство обороны США рассматривает возможность отправки от четырех до семи тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает CNN.

Собеседники телеканала рассказали, что иранские ракеты могут представлять угрозу для американской армии в Ираке. По их словам, сейчас военные обсуждают, какие именно дополнительные силы необходимы на Ближнем Востоке, а также срок их нахождения. Отмечается, что США для усиления присутствия могут использовать сухопутные, воздушные и морские силы.

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