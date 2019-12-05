Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco оценила свои акции перед IPO по верхней границе ценового диапазона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Таким образом, Saudi Aramco оценена в $1,7 трлн, она станет самой большой публичной компанией в мире. Ее капитализация превысит совокупную стоимость пяти ведущих международных нефтяных компаний.

Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO. При этом в итоге объем привлеченных средств может даже увеличиться, так как спрос на бумаги достаточно высокий.

До сих пор крупнейшим IPO в мире было первичное размещение акций Alibaba в Нью-Йорке в 2014 г.: китайская компания тогда привлекла $25 млрд.

Saudi Aramco продает 3 млрд акций по 32 риала за штуку (около $8,5). Диапазон составлял 30–32 риала. Торги начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.

Капитализация в $1,7 трлн – меньше того, на что изначально надеялся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман. Он хотел, чтобы компания была оценена в $2 трлн. Это позволило бы привлечь $100 млрд от продажи 5% акций, надеялся он. Эти средства нужны принцу для реализации экономических реформ, цель которых – уменьшить зависимость Саудовской Аравии от нефти.

Saudi Aramco отказалась предоставить комментарии WSJ и FT.

Minval.az