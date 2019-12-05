Улики по делу об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу представят в комитете палаты представителей по судебным делам в понедельник, 9 декабря, сообщают РИА Новости со сслкой на сайт комитета.

Рассмотрение возможных улик является ключевым моментом в процессе составления обвинений против Трампа, по которым проголосует палата представителей.Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.

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