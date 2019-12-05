Минфин США ввел санкции против семи компаний из России, в связи с кибербезопасностью, а также в отношении 17 человек, включая россиян и граждан Украины, сообщает РИА Новости.
Минфин США ввел санкции против семи компаний из России, в связи с кибербезопасностью, а также в отношении 17 человек, включая россиян и граждан Украины, сообщает РИА Новости.
Дата: 2019/12/05 19:45
Раздел: Мир
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