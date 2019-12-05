Полиция задержала по меньшей мере 71 человека во время протестного марша против пенсионной реформы во французской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

«Задержан 71 человек, проведено 9350 превентивных проверок», — сообщается в Twitter префектуры. Ранее было известно о 65 задержанных. Отмечается, что правоохранители усилили меры безопасности на вокзалах, куда могут прибыть протестующие из других городов.

Массовая забастовка была организована во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше.

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