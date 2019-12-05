Официальные лица Турции и США продолжат поиск решения ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководителями турецких СМИ в Лондоне после завершения саммита НАТО.

«После встречи с лидерами Испании и Греции мы провели наши третьи переговоры с президентом США Дональдом Трампом, они прошли весьма хорошо. Мы обсуждали различные темы, некоторые из которых мы повторно обсудили. Мы затронули тему прошедшего саммита НАТО, поговорили о региональных проблемах. Что касается С-400 и F-35, то наши коллеги продолжат работать в этом направлении, как им и было поручено», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Minval.az