В Верховной раде подрались депутаты из «Слуги народа» Гео Лерос и Максим Бужанский.

Как рассказал источник LB.ua, в «Слуге народа», Лерос «нормально получил» от Бужанского за «плохое отношение к женщине».

«Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса», — сказал собеседник.

Верещук эту информацию подтвердила. «Это действительно имеет место у нас в чате… Господин Гео имеет своеобразное чувство юмора, когда он может к коллегам по фракции говорить матом», — сказала Верещук.

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