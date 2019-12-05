В журнале Nature опубликованы четыре работы с первыми подробными результатами, переданными солнечным зондом «Паркер» (Parker Solar Probe), сообщает NASA.

«Паркер» изучил Солнце с расстояния 24 миллиона километров, это ближе, чем среднее расстояние от звезды до Меркурия (ближайшая к Солнцу планета).

Зонд дал новые представления о солнечном ветре. Аппарат позволил впервые увидеть, как вблизи поверхности Солнца меняется его магнитное поле: оно может разворачиваться на 180 градусов и при этом разгонять ветер до гигантских скоростей за короткое время.

Такие «обратные переключения» магнитного поля высвобождают много энергии.

Приборы «Паркера» также зафиксировали в потоке солнечных частиц энергетические вспышки с необычно высоким уровнем тяжелых элементов.

Эти вспышки никогда не достигают Земли, но подобные события следует изучать, поскольку их внезапное возникновение может влиять на космическую погоду вблизи Земли.

В NASA отметили, что понимание процессов, связанных с ускорением и переносом солнечной энергии поможет в будущем защитить людей в космосе.

За следующие пять лет «Паркер» подойдет к Солнцу на шесть миллионов километров, отмечает Медуза. Приборы зонда защищены экраном, который выдерживает огромные температуры. Аппарат запустили в августе 2018 года, это первая подобная миссия по изучению Солнца.

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