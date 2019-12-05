В армянских СМИ и политических кругах муссируют, вброшенную из шведских военно-аналитических источников, информацию о наличии у турецкого генштаба некого плана нанесения воздушного удара по объектам в Армении. Высокопоставленные должностные лица Еревана – главы МИД, оборонного ведомства, уклоняются от высказывания какой-либо позиции в этой связи. Они заявляют, что ожидают от Анкары соответствующих разъяснений, а спросить об этом почему-то должны НАТО и Россия.

Одним словом, очередное вывернутое наизнанку особое мироощущение, в котором армяне всегда и во всем правы, а все кругом им должны и обязаны. Неужели армянские политики и аналитики всерьез полагают, что можно безнаказанно выдвигать территориальные претензии к Турции и не скрывать того, что Армения с радостью готова стать плацдармом для враждебных действий против этой страны и не быть объектом ответного военного планирования? Оккупировав азербайджанские территории, отказываясь их освободить и угрожая нанесением удара по трубопроводной и иной нашей стратегической инфраструктуре в случае возобновления военных действий, армяне с неизбежностью становятся объектом превентивных действий. Все имеющиеся в распоряжении Армении ракеты типа «Skad» и Искендеры-Э постоянно мониторятся космическими средствами наблюдения и как только будет сделана попытка развернуть их для нанесения удара, они будут уничтожены Азербайджаном и Турцией до того, как будут осуществлены пуски. Так что армянским военным и политикам давно пора трезво оценить все риски собственной политики территориальных претензий и вражды к соседям, отказаться от нее и тогда вместо опасений и угроз они встретят от соседей предложения о сотрудничестве и совместной безопасности.

Расим Мусабеков

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Minval.az