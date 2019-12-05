Ровно два года назад, 5 декабря 2017 года, на основании лживых обвинений и по личной указке Порошенко, меня пришло арестовывать СБУ.

Под покровом ночи под мой дом согнали целую роту спецназа, как будто планировалось задержание не просто неугодного проворовавшемуся режиму оппозиционного политика, а как минимум главы ячейки Аль-Каиды. Улица была полностью перекрыта, квартал оцеплен и для полноты картины не хватало только танков.

В 6 утра ко мне домой с грубой бранью вломились около сотни вооружённых до зубов спецназовцев, хотя меня легко можно было задержать силами двух оперативников в любом другом месте Киева. Но власти нужна была демонстрация силы…

О том, что режим пришёл арестовывать Саакашвили, люди узнали из интернета. Кто-то из соседей написал пост в фейсбуке и информация мгновенно разошлась по Киеву. Очень быстро возле моего дома, несмотря на оцепление спецназа, начали собираться люди. Очень много людей, и их становилось всё больше и больше.

После того как меня вывели из дома и запихнули в микроавтобус, люди просто сомкнули ряды и не давали машине проехать. Позже мне рассказывали, что кто-то буквально лёг под колёса автомобиля, не давая ему тронуться с места… Хорошо одетые женщины разбирали на улице брусчатку, и, выстроившись в цепочку, передавали булыжники тем, кто начал строить баррикады…

Несколько часов я просидел в бусе вместе со спецназовцами, которые, не таясь, проклинали Порошенко и их начальство, которое послало их на это задание. Почти все из них выражали ко мне симпатию. Когда я выходил из микроавтобуса, мне не только отдали ключи от наручников, но и сами наручники оставили в качестве сувенира.

Это была абсолютно уникальная история о том, как в центре Киева тысячи людей освобождали одного человека не ради его свободы, а ради своей свободы!

Никогда не забуду того, что сделали в тот день киевляне. Спасибо каждому, кто был в тот день там!

Михаил Саакашвили

Оригинал

Minval.az